نصائح للمرأة بإجراء عدة فحوصات عند اتمام 40 عامًا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
نصحت تقارير طبية، بأهمية قيام المرأة بالعديد من الفحوصات عند حلول عامها الأربعين؛ لأنه يكون الوضع أكثر صعوبة لأن بداية مرحلة ما قبل انقطاع الطمث تجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مثل أمراض القلب، وسرطان الثدي، وهشاشة العظام، وهي بعض المشاكل الشائعة التي تصاب بها معظم النساء بعد بلوغ سن الأربعين.
ويقلل الفحص المنتظم من خطر الإصابة بهذه الأمراض، ومنها فحص ضغط الدم وغالبًا ما تتعرض النساء لارتفاع الضغط في هذه الفترة، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، إذا تُرك دون علاج.
ويساعد إجراء اختبار قياس نسبة الكوليسترول إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الشديدة، والسكتة الدماغية، فيما يعتبر الأشخاص غير المهتمين بعاداتهم الغذائية في العشرينات والثلاثينات من العمر هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري في الأربعينات، وقد يتسبب تناول الطعام غير الصحي، وزيادة الوزن، بالضغط على البنكرياس؛ ما يزيد من مستوى السكر في الدم.
وأوصت التقارير، بفحص الثدي بانتظام للنساء في جميع الفئات العمرية، ويعد سرطان الثدي وعنق الرحم، من السرطانات الشائعة التي تصيب النساء في هذه الفترة، ويزداد الخطر مع تقدم العمر، بينما تفقد العظام كثافتها وقوتها مع التقدم في العمر، وهو ما يؤدي إلى هشاشة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة أو الكسر.