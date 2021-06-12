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انتحار مراهقة في ظروف غامضة

منذ ساعة
1204
انتحار مراهقة في ظروف غامضة

واشنطن (صدى):
أقدمت مراهقة أمريكية لم تتعدى الـ 19 عامًا من عمرها، على الانتحار في ظروف غامضة بعد مشادة كلامية مع صديقتها عبر الهاتف.

وذكرت تقارير بريطانية أبلغت عائلة الفتاة عن اختفائها وبعد أيام عثر مجموعة من مشاة الكلاب على جثتها في الغابة.

وكانت الفتاة قد أبلغت عائلتها بأنها ذاهبة في نزهة على الأقدام بقريتها بلاكهيل في مقاطعة دورهام، إحدى مقاطعات ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر والد الفتاة أن الخلاف المحتدم بين ابنته وصديقاتها ينطوي على كلام مهين دفعها إلى قرار الانتحار وعدم التردد ولو للحظة في تنفيذ ذلك.

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الهاتف

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أحدث التعليقات

سالم
ما كل سية برايها
ابو يزن
الان الملاين مع نادي ابو ١٧ خ شغالين تعاقدات ومزايدات والميزانية عندهم مفتوحه حتي انتم عندكم خير لكن الانديه الاخرى ماله الا الله والفرج...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: رِجَال الأمن للوطن درع حَصين و غطاء و قوّة عَظِيمة و عَزم مَا وطى فِداء للوطن...
إبن سمومة
نفع الله بعلمك يادكتور، الحمدلله على سلامته.
عبدو
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