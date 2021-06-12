انتحار مراهقة في ظروف غامضة

واشنطن (صدى):
أقدمت مراهقة أمريكية لم تتعدى الـ 19 عامًا من عمرها، على الانتحار في ظروف غامضة بعد مشادة كلامية مع صديقتها عبر الهاتف.
وذكرت تقارير بريطانية أبلغت عائلة الفتاة عن اختفائها وبعد أيام عثر مجموعة من مشاة الكلاب على جثتها في الغابة.
وكانت الفتاة قد أبلغت عائلتها بأنها ذاهبة في نزهة على الأقدام بقريتها بلاكهيل في مقاطعة دورهام، إحدى مقاطعات ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر والد الفتاة أن الخلاف المحتدم بين ابنته وصديقاتها ينطوي على كلام مهين دفعها إلى قرار الانتحار وعدم التردد ولو للحظة في تنفيذ ذلك.