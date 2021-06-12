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بالصور.. أمير عسير يبحث أوجه التعاون وفرص النمو بالمنطقة مع فريق من أرامكو

منذ 8 ساعات
1475
بالصور.. أمير عسير يبحث أوجه التعاون وفرص النمو بالمنطقة مع فريق من أرامكو

أبها (صدى):
التقى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، فريقًا من أرامكو السعودية برئاسة المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية خالد بن خليفة الملحم، يرافقه عددٌ من القياديين من مختلف إدارات الشركة، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وفرص النمو في المنطقة، وفقًا للخطة الاستراتيجية التي أعدتها هيئة تطوير عسير بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة، بالإضافة إلى بحث عددٍ من المبادرات المقترحة في مختلف المجالات التي تمكّن الشركة من المساهمة في أعمالها بالمنطقة.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا لأعمال اللقاء الذي عُقد في مارس الماضي.

واطّلع سمو رئيس هيئة تطوير المنطقة على إسهامات أرامكو السعودية ومبادراتها المجتمعية بعسير، ومنها مبادرة زراعة وإنتاج البن، ومبادرة تربية النحل وإنتاج العسل التي استفاد منها 400 شخص منهم 50 سيدة،كما ستقدم أرامكو السعودية 40 ألف شتلة بُن لـ100 مزارع سينتج من خلالها 160 طنًا بحلول عام 2022م.

حضر اللقاء أمين المنطقة، وفريق هيئة تطوير منطقة عسير.

 

 

أمير عسير
أرامكو
منطقة عسير
ديوان الإمارة
الأمير تركي بن طلال

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هالأشكال ماعندهم ضمير ولاخوف من الله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابوابراهيم
ولاتنسى فتحي كميل وسامي الحشاش
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله منها ومن أشكالها
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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