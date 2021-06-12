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حالة دلال عبدالعزيز غير مستقرة وأسرتها تستمر في المطالبة بالدعاء

منذ ساعة
883
حالة دلال عبدالعزيز غير مستقرة وأسرتها تستمر في المطالبة بالدعاء

القاهرة (صدى):
كشف الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج ابنة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، أنها لا تزال تخضع للعلاج بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن حالتها غير مستقرة.

وقال رامي رضوان: "وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، ما زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

وكانت مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، نهال عنبر، صرحت قبل أيام بشأن الوضع الصحي لدلال، إن حالتها مستقرة، وتتحسن ببطء، وبأنها لا تزال تحت الأجهزة.

 

فيروس كورونا
دلال عبدالعزيز
فن ومشاهير

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هالأشكال ماعندهم ضمير ولاخوف من الله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابوابراهيم
ولاتنسى فتحي كميل وسامي الحشاش
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله منها ومن أشكالها
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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