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أسعار العملات مقابل الريال

منذ 39 دقيقة
1813
أسعار العملات مقابل الريال

وكالات (صدى):
تتباين أسعار العملات الأجنبية المختلفة مقابل الريال خلال تعاملات اليوم السبت، وفقًا للتحديثات الأخيرة لأسعار العملات اليومية.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال الذي استقر عند 3٫7503 مقابل الدولار الأمريكي:

- اليورو: 4٫54130، مقابل الريال 0٫22020

- الدولار: 3٫7503، مقابل الريال 0٫26664

- درهم إماراتي: 1٫02103، مقابل الريال 0٫97940

- ريال يمني: 0٫01500، مقابل الريال 66٫67354

- دينار أردني: 5٫28972، مقابل الريال 0٫18905

- دينار كويتي: 12٫47515، مقابل الريال 0٫08017

- دينار البحريني: 9٫95068، مقابل الريال 0٫10050

- الريال القطري: 1٫03004، مقابل الريال 0٫97084

- الجنيه المصري: 0٫23981، مقابل الريال 4٫16996

الدولار
اليورو
الريال
أسعار العملات

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