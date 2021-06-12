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نصائح لحماية السيارة من حوادث السرقة

منذ ساعة
1717
نصائح لحماية السيارة من حوادث السرقة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أضل النصائح الخاصة بحماية السيارة من حوادث السرقة، حيث صاب العديد من مالكو السيارات بحالة من القلق الشديد تجاه حماية سياراتهم الخاصة.

وأكد الخبراء أنه يجب أن تقوم بوضع قفل الحماية الحديدي، و هو عبارة عن قطعة معدنية تربط بين مقود الحركة و دواسة الفرامل، و هناك قفل اخر يتم وضعه بالاطار الخارجي، و الذي يعمل على توقف السيارة بشكل كامل، كما يمكن تفعيل جهاز التتبع لمراقبة حركة السير الخاصة بسيارتك الشخصية.

وأشار الخبراء إلى أن بعض السيارات تتعرض إلى عملية سرقة من نوع مختلف، حيث يتفنن لصوص سرقة السيارات في الاستيلاء على الجنوط المعدنية، حيث يجب أن نقوم باقتناء قفل حماية الجنوط، و هو عبارة عن "صامولة" معدنية مدعومة بقفل خاص.

وتجنب الاصطفاف في الأماكن المجهولة و المقلقة، و من الأفضل أن تكون عملية الاصطفاف داخل الجراجات المخصصة، أو امام أحد كاميرات المراقبة، و يجب عدم ترك أشياء ذات قيمة عالية داخلها.

حوادث
سرقة
نصائح

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هالأشكال ماعندهم ضمير ولاخوف من الله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابوابراهيم
ولاتنسى فتحي كميل وسامي الحشاش
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله منها ومن أشكالها
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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