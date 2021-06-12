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قاعدة واحدة للحفاظ على محرك السيارة لأطول فترة ممكنة

منذ ساعتين
2001
قاعدة واحدة للحفاظ على محرك السيارة لأطول فترة ممكنة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبير روسي، طريقة لإطالة عمر محرك السيارة، مشيرا إلى أن السيارة ستستمر لفترة أطول بكثير إذا التزمت بقاعدة واحدة.

وقال الخبير إنه عادة ما يبرمج مصنعو السيارات مسبقا خطوات الصيانة ومقدار التشغيل، الذي يجب القيام به في فترة زمنية معينة بعد تصنيع السيارة.

وأشار إلى أن "اتباع هذه التوصيات بدقة، لا تمكن مالك السيارة من الاحتفاظ بها في حالة عمل جيدة لفترة طويلة فحسب، بل يقلل أيضا من تكلفة الخدمة".

وأكد على أنه يجب اتباع التوصيات المقدمة من الشركة المصنعة. وفترات الصيانة التي تحددها ليست عالية جدا، حيث يتم تحديدها من خلال الأساليب، التي تضمن الحد الأدنى من التكاليف لضمان حالة التشغيل لفترة طويلة".

وأضاف أنه لا معنى لمحاولة "الإفراط في الوفاء" بجداول الصيانة، التي حددتها الشركة المصنعة أيضا.

وتابع الخبير أنه "إذا قمت نسبيا، بتغيير الزيت في الوقت المناسب، وليس في وقت سابق وليس لاحقا، فسيكون لديك تكاليف قليلة لتوفير نفس المحرك، ولكن إذا قمت بتغييره مرتين في كثير من الأحيان، فلن يساعد ذلك".

روسيا
محرك السيارة

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هالأشكال ماعندهم ضمير ولاخوف من الله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابوابراهيم
ولاتنسى فتحي كميل وسامي الحشاش
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله منها ومن أشكالها
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية

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