اتهام رجل بالتحرش بطفلة لإجباره على ترك مسكنه

بيروت (صدى):
شهدت لبنان، قيام مالك عقار بالاتفاق مع امرأة على اتهام أحد السكان بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات لإجباره على مغادرة شقته.
وادعت السيدة قيام جارها بالتحرش بابنتها ووضع يده في أماكن حساسة حينما ذهبت الطفلة وأخيها لتلعب مع الكلاب التي يقوم بتربيتها؛ ليفند الرجل ادعاءات الأم بأن كانت لديه حينها موظفة تعمل معه وأن الأطفال اعتادوا اللعب مع كلابه.
واتضح أن مالك المبنى المدعو هو مَن قام بدلالة المدعية على قصر العدل وشجّعها على الإدعاء على المتهم لوجود مشكلة معه حول موضوع بدلات الإيجار، وسعياً منه لإخراجه من الشقة التي إستأجرها المتهم وانتقل اليها بعد تضرر منزله من جراء إنفجار مرفأ بيروت.