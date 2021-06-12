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اتهام رجل بالتحرش بطفلة لإجباره على ترك مسكنه

منذ ساعة
975
اتهام رجل بالتحرش بطفلة لإجباره على ترك مسكنه

بيروت (صدى):
شهدت لبنان، قيام مالك عقار بالاتفاق مع امرأة على اتهام أحد السكان بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات لإجباره على مغادرة شقته.

وادعت السيدة قيام جارها بالتحرش بابنتها ووضع يده في أماكن حساسة حينما ذهبت الطفلة وأخيها لتلعب مع الكلاب التي يقوم بتربيتها؛ ليفند الرجل ادعاءات الأم بأن كانت لديه حينها موظفة تعمل معه وأن الأطفال اعتادوا اللعب مع كلابه.

واتضح أن مالك المبنى المدعو هو مَن قام بدلالة المدعية على قصر العدل وشجّعها على الإدعاء على المتهم لوجود مشكلة معه حول موضوع بدلات الإيجار، وسعياً منه لإخراجه من الشقة التي إستأجرها المتهم وانتقل اليها بعد تضرر منزله من جراء إنفجار مرفأ بيروت.

 

حادث
اعتداء
التحرش
لبنان
طفلة

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الزعيم ترك لهم البكاء والصياح وتفرغ لحصد البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية 🤪شكراً يا عملاق آسيا

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