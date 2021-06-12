صورة علوية جميلة لمدينة الخبر في الثمانينيات الميلادية

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أحدث التعليقات
orans9999
هاسي الباني وليس بلجيكي
ابواحمد
الحمدلله على سلامته ويارب انك تحفظ بلدنا من كل مكروه بلد الخير لكل العالم وهذا المريض كويتي منا وفينا أسأل الله أن يديم على...
جاسم
ضحك على الذقون اسعار الشعير في الأسواق العالميه لا تقارن بيعه للناس في البلد جشع وسبحان الله من مسلمين يصلون ويرفعون ايديهم طلبا لمغفره...
ع. س. ع
الزعيم ترك لهم البكاء والصياح وتفرغ لحصد البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية 🤪شكراً يا عملاق آسيا
اديهم ياجستينيه اديهم قال الزوين قال
اديهم ياجستينية اديهم دول ماعندهم الا النقنقه كلام فاضي وبس والاتحاد والهلال عينين برأس واحد
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