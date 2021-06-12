نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مشروع القدية يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

منذ ساعة
1797
مشروع القدية يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص سلسلة التوريد، أو أي مجال ذي الصلة، مساعد مدير الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة والسلامة، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

وتشمل الوظائف مدير تطوير تصميم الحلبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير، مساعد مدير تطوير التصميم المعماري: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يونيو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على موقع شركة القدية للاستثمار .

 

وظائف
الرياض
مشروع القدية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

orans9999
هاسي الباني وليس بلجيكي
ابواحمد
الحمدلله على سلامته ويارب انك تحفظ بلدنا من كل مكروه بلد الخير لكل العالم وهذا المريض كويتي منا وفينا أسأل الله أن يديم على...
جاسم
ضحك على الذقون اسعار الشعير في الأسواق العالميه لا تقارن بيعه للناس في البلد جشع وسبحان الله من مسلمين يصلون ويرفعون ايديهم طلبا لمغفره...
ع. س. ع
الزعيم ترك لهم البكاء والصياح وتفرغ لحصد البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية 🤪شكراً يا عملاق آسيا
اديهم ياجستينيه اديهم قال الزوين قال
اديهم ياجستينية اديهم دول ماعندهم الا النقنقه كلام فاضي وبس والاتحاد والهلال عينين برأس واحد

أخر الأخبار

«الصحة» توضح مدى إمكانية الاستمرار في لبس الكمامة والتباعد بعد أخذ اللقاح
«الصحة» توضح مدى إمكانية الاستمرار في لبس الكمامة والتباعد بعد أخذ اللقاح
منذ 45 دقيقة 1954
اتهام رجل بالتحرش بطفلة لإجباره على ترك مسكنه
اتهام رجل بالتحرش بطفلة لإجباره على ترك مسكنه
منذ 55 دقيقة 737
مشروع القدية يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
مشروع القدية يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
منذ ساعة 1797
بالفيديو.. مدير عام إدارة الحبوب: لا شروط تعجيزية لاستيراد الشعير
بالفيديو.. مدير عام إدارة الحبوب: لا شروط تعجيزية لاستيراد الشعير
منذ ساعة 1978
صورة علوية جميلة لمدينة الخبر في الثمانينيات الميلادية
صورة علوية جميلة لمدينة الخبر في الثمانينيات الميلادية
منذ ساعة 1040
الفلفل يساعد على إنقاص الوزن ويحارب السرطان
الفلفل يساعد على إنقاص الوزن ويحارب السرطان
منذ ساعة 1610
الصحة تحذر مرضى السمنة من المضاعفات الشديدة لـ"كورونا"
الصحة تحذر مرضى السمنة من المضاعفات الشديدة لـ"كورونا"
منذ ساعة 1944
اغتصاب مسنة مصابة بالزهايمر ظنًا أنها لن تتذكر شيئًا
اغتصاب مسنة مصابة بالزهايمر ظنًا أنها لن تتذكر شيئًا
منذ ساعة 1194
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعتين 1967
بالفيديو.. دوريات الأمن تباشر 4 بلاغات عاجلة في الرياض
بالفيديو.. دوريات الأمن تباشر 4 بلاغات عاجلة في الرياض
منذ ساعتين 2643