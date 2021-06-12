الفلفل يساعد على إنقاص الوزن ويحارب السرطان

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن فوائد تناول ثمرة من الفلفل يوميا لصحتك فهو غنى بفيتامين C و A و β-carotene 1: يساعد على تحسين التمثيل الغذائي
وتحتوي ثمرة الفلفل على وجود مركب نشط يسمى الكابسيسين يساعد على تنشيط توليد الحرارة وزيادة معدل الأيض . على عكس الفلفل الحار ، لا يزيد الفليفلة من معدل ضربات القلب وضغط الدم ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.
كما أنها تحتوب على المغذيات الدقيقة المفيدة للغاية لوظائف الجسم. الفلفل الحلو غني بفيتامين C وبالتالي يساعد في العديد من الوظائف مثل وظيفة المناعة والتئام الجروح
ويساعد في الحفاظ على صحة البصر ، وخاصة الرؤية الليلية. إنها مصدر غني للكاروتينات التي تسمى اللوتين ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الضمور البقعي.
ويمكن أن تساعد في منع السرطان، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات وله مجموعة متنوعة من الخصائص المضادة للسرطان. يزيد الالتهاب المزمن المفرط والإجهاد التأكسدي المزمن الضار من خطر الإصابة بالسرطان.