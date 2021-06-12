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مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة

منذ 35 دقيقة
1615
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف من خلال موقعه الإلكتروني توفر 31 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بعدة مدن بالمملكة (الرياض، الدمام، الخبر، جدة)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وتضمنت الوظائف مندوب مبيعات "الخبر"، سائق نقل ثقيل - العدد 15 وظيفة " الدمام "، معلمة لغة إنجليزية - العدد 4 وظائف "الخبر"، وكيلة مدرسة - وظيفتان " الخبر"، مدير مطعم " الخبر "، مهندسة معمارية "الرياض "بائع - العدد 3 وظائف "جدة"، محاسب أول " الخبر ".

وأشار المركز إلى أنه يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال الموقعه الرسمي .

وظائف
الدمام
غرفة الشرقية للتوظيف

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ابو الزهيمر ذى يقول بيتصدى للصين وروسيا بحزم باين انة مضيع حتى اسمة
Z
زعلانين يا طواقي علشان محترفين العالمي صح ولا موصح🧐
شيخين1
المخالفات المرورية مافية فرق بين مقتدر وفقيريابوسلامة
غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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