مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف من خلال موقعه الإلكتروني توفر 31 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بعدة مدن بالمملكة (الرياض، الدمام، الخبر، جدة)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وتضمنت الوظائف مندوب مبيعات "الخبر"، سائق نقل ثقيل - العدد 15 وظيفة " الدمام "، معلمة لغة إنجليزية - العدد 4 وظائف "الخبر"، وكيلة مدرسة - وظيفتان " الخبر"، مدير مطعم " الخبر "، مهندسة معمارية "الرياض "بائع - العدد 3 وظائف "جدة"، محاسب أول " الخبر ".
وأشار المركز إلى أنه يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال الموقعه الرسمي .