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بالفيديو.. دوريات الأمن تباشر 4 بلاغات عاجلة في الرياض

منذ 44 دقيقة
1955
بالفيديو.. دوريات الأمن تباشر 4 بلاغات عاجلة في الرياض

الرياض (صدى):
تلقت دوريات الأمن في الرياض 4 بلاغات عاجلة لعدة وقائع بينها جريمة سرقة واعتداء لفظي، حيث تم التعامل معها سريعًا.

وأظهر فيديو نشره حساب "سناب الداخلية"، دوريات الأمن، تباشر بلاغات عن واقعة سرقة "لاب توب" من داخل إحدى السيارات بواسطة شخصين، بالإضافة إلى تعدٍ لفظي على أحد العاملين بصيدلية من قبل شخص مجهول.

كما تلقت الدوريات، بلاغاً من أحد الأشخاص بشأن تعرضه للتهديد من قائد مركبة أمام منزله، بالإضافة إلى بلاغ آخر من شخص حول قيام أحد مكاتب العقارات بتأجير غرفته التي كان يسكن فيها لشخص آخر.

الرياض
دوريات الأمن
بلاغات

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ابو الزهيمر ذى يقول بيتصدى للصين وروسيا بحزم باين انة مضيع حتى اسمة
Z
زعلانين يا طواقي علشان محترفين العالمي صح ولا موصح🧐
شيخين1
المخالفات المرورية مافية فرق بين مقتدر وفقيريابوسلامة
غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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