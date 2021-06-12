بالفيديو.. دوريات الأمن تباشر 4 بلاغات عاجلة في الرياض

الرياض (صدى):
تلقت دوريات الأمن في الرياض 4 بلاغات عاجلة لعدة وقائع بينها جريمة سرقة واعتداء لفظي، حيث تم التعامل معها سريعًا.
وأظهر فيديو نشره حساب "سناب الداخلية"، دوريات الأمن، تباشر بلاغات عن واقعة سرقة "لاب توب" من داخل إحدى السيارات بواسطة شخصين، بالإضافة إلى تعدٍ لفظي على أحد العاملين بصيدلية من قبل شخص مجهول.
كما تلقت الدوريات، بلاغاً من أحد الأشخاص بشأن تعرضه للتهديد من قائد مركبة أمام منزله، بالإضافة إلى بلاغ آخر من شخص حول قيام أحد مكاتب العقارات بتأجير غرفته التي كان يسكن فيها لشخص آخر.