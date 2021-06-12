روزانا اليامي ترد على منتقديها: ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه

متابعة- أميرة خالد (صدى):
خرجت الإعلامية روزانا اليامي، عن صمتها لترد على منتقدي ظهورها في حوض السباحة، أثناء وجودها في جزيرة بياضة بمحافظة جدة.
وأوضحت روزانا اليامي، أنها كانت تشجع السياحة فقط، ولم تكن تقصد إثارة الجدل نهائيا، كما أن البعض لا يجد شيئا سوى الحديث عنها، مضيفة: "هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة، ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه" .
وتابعت روزانا اليامي: "بهذي المناسبة راح اطلع بياضة مرة ثانية بكرة ولا بعدو" ، معبرة عن سخريتها من الأخبار، التي جرى تداولها في هذا الشأن، قائلة:" لا إله إلا الله إيش في".