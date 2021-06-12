نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

روزانا اليامي ترد على منتقديها: ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه

منذ ساعة
793
روزانا اليامي ترد على منتقديها: ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه

متابعة- أميرة خالد (صدى):
خرجت الإعلامية روزانا اليامي، عن صمتها لترد على منتقدي ظهورها في حوض السباحة، أثناء وجودها في جزيرة بياضة بمحافظة جدة.

وأوضحت روزانا اليامي، أنها كانت تشجع السياحة فقط، ولم تكن تقصد إثارة الجدل نهائيا، كما أن البعض لا يجد شيئا سوى الحديث عنها، مضيفة: "هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة، ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه" .

وتابعت روزانا اليامي: "بهذي المناسبة راح اطلع بياضة مرة ثانية بكرة ولا بعدو" ، معبرة عن سخريتها من الأخبار، التي جرى تداولها في هذا الشأن، قائلة:" لا إله إلا الله إيش في".

 

 

جدة
روزانا اليامي
جزيرة بياضة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ابو الزهيمر ذى يقول بيتصدى للصين وروسيا بحزم باين انة مضيع حتى اسمة
Z
زعلانين يا طواقي علشان محترفين العالمي صح ولا موصح🧐
شيخين1
المخالفات المرورية مافية فرق بين مقتدر وفقيريابوسلامة
غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

أخر الأخبار

مشروع القدية يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
مشروع القدية يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
منذ 9 دقائق 1176
بالفيديو.. مدير عام إدارة الحبوب: لا شروط تعجيزية لاستيراد الشعير
بالفيديو.. مدير عام إدارة الحبوب: لا شروط تعجيزية لاستيراد الشعير
منذ 19 دقيقة 1468
الفلفل يساعد على إنقاص الوزن ويحارب السرطان
الفلفل يساعد على إنقاص الوزن ويحارب السرطان
منذ 29 دقيقة 1394
الصحة تحذر مرضى السمنة من المضاعفات الشديدة لـ"كورونا"
الصحة تحذر مرضى السمنة من المضاعفات الشديدة لـ"كورونا"
منذ 49 دقيقة 1735
اغتصاب مسنة مصابة بالزهايمر ظنًا أنها لن تتذكر شيئًا
اغتصاب مسنة مصابة بالزهايمر ظنًا أنها لن تتذكر شيئًا
منذ ساعة 845
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1810
بالفيديو.. دوريات الأمن تباشر 4 بلاغات عاجلة في الرياض
بالفيديو.. دوريات الأمن تباشر 4 بلاغات عاجلة في الرياض
منذ ساعة 2160
روزانا اليامي ترد على منتقديها: ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه
روزانا اليامي ترد على منتقديها: ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه
منذ ساعة 793
سوق موسمي في محايل عسير قديما
سوق موسمي في محايل عسير قديما
منذ ساعة 712
محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما على طريقة عبدالحليم وشادية
محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما على طريقة عبدالحليم وشادية
منذ ساعة 578