طبيبة أسنان: "يمكن معرفة الحامل بفحص فمها!"

واشنطن (صدى):
ادعت طبيبة أسنان في أمريكا، أن بعض أطباء الأسنان يتمكنون من معرفة ما إذا كانت مريضاتهم حوامل، فقط عن طريق فحص أفواههن.
وقالت: "قد يكون طبيب أسنانك قادرا على معرفة أنك حامل، ففي حين أن الغثيان، والتعب، والتهاب الثدي، كلها أعراض معروفة للحمل المبكر، إلا أن هناك علامة واحدة يمكن أن تكشف حقيقة ما كنت تتوقعه، وهي في فمك".
وأضافت: "هذا ليس فقط بسبب الغثيان وتآكل المينا، ولكن بسبب التهاب اللثة أثناء الحمل الذي يظهر في 30 إلى 50% من المرضى الحوامل، اللثة تصبح أكثر التهابا، ورقة وعرضة للنزيف".