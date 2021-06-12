نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طبيبة أسنان: "يمكن معرفة الحامل بفحص فمها!"

منذ 40 دقيقة
1296
طبيبة أسنان: "يمكن معرفة الحامل بفحص فمها!"

واشنطن (صدى):
ادعت طبيبة أسنان في أمريكا، أن بعض أطباء الأسنان يتمكنون من معرفة ما إذا كانت مريضاتهم حوامل، فقط عن طريق فحص أفواههن.

وقالت: "قد يكون طبيب أسنانك قادرا على معرفة أنك حامل، ففي حين أن الغثيان، والتعب، والتهاب الثدي، كلها أعراض معروفة للحمل المبكر، إلا أن هناك علامة واحدة يمكن أن تكشف حقيقة ما كنت تتوقعه، وهي في فمك".

وأضافت: "هذا ليس فقط بسبب الغثيان وتآكل المينا، ولكن بسبب التهاب اللثة أثناء الحمل الذي يظهر في 30 إلى 50% من المرضى الحوامل، اللثة تصبح أكثر التهابا، ورقة وعرضة للنزيف".

امريكا
الحمل
طب الأسنان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ابو الزهيمر ذى يقول بيتصدى للصين وروسيا بحزم باين انة مضيع حتى اسمة
Z
زعلانين يا طواقي علشان محترفين العالمي صح ولا موصح🧐
شيخين1
المخالفات المرورية مافية فرق بين مقتدر وفقيريابوسلامة
غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

أخر الأخبار

سوق موسمي في محايل عسير قديما
سوق موسمي في محايل عسير قديما
منذ 9 دقائق 213
محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما على طريقة عبدالحليم وشادية
محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزفافهما على طريقة عبدالحليم وشادية
منذ 13 دقيقة 192
أسعار الذهب اليوم في المملكة
أسعار الذهب اليوم في المملكة
منذ 22 دقيقة 1445
إعلامي صيني مقيم بالمملكة: "هناك محاولات لشيطنة الصين بخصوص منشأ كورونا"
إعلامي صيني مقيم بالمملكة: "هناك محاولات لشيطنة الصين بخصوص منشأ كورونا"
منذ 31 دقيقة 1501
طبيبة أسنان: "يمكن معرفة الحامل بفحص فمها!"
طبيبة أسنان: "يمكن معرفة الحامل بفحص فمها!"
منذ 40 دقيقة 1296
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ 44 دقيقة 1687
فيديو..إعلامي صيني: ولي العهد من أفضل قيادات العالم
فيديو..إعلامي صيني: ولي العهد من أفضل قيادات العالم
منذ 52 دقيقة 1562
موكب زفاف يتوجه للمقابر قبل قاعة الفرح!
موكب زفاف يتوجه للمقابر قبل قاعة الفرح!
منذ ساعة 563
صيدليات ومحطات وقود لبنان تغلق أبوابها احتجاجًا على نقص الإمدادات
صيدليات ومحطات وقود لبنان تغلق أبوابها احتجاجًا على نقص الإمدادات
منذ ساعة 1658
"الفصل التعسفي" مصير ضابط تركي كشف فضيحة فساد
"الفصل التعسفي" مصير ضابط تركي كشف فضيحة فساد
منذ ساعة 1652