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فيديو..إعلامي صيني: ولي العهد من أفضل قيادات العالم

منذ 17 دقيقة
1354
فيديو..إعلامي صيني: ولي العهد من أفضل قيادات العالم

نايف السالم (صدى):
تحدث الإعلامي الصيني "لي تشاو" عن تجربته في العيش في المملكة، مشيرا إلى أنه سبق له مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وجها لوجه مرتان.

وقال "لي تشاو" خلال برنامج "ياهلا" : "أول مرة قابلت ولي العهد في مراسم اصدار رؤية المملكة 2030"، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت لمس طموحه وعزمه ومثابرته، لحماية المصالح الوطنية للمملكة، مؤكدًا أنه يعتبر ولي العهد من أفضل قيادات العالم.

وأشار أيضا إلى زيارة ولي العهد إلى بكين، وكيف حظيت باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام الصينية، وسعادة الصينيين عند علمهم ببدء تدريس اللغة الصينية في المملكة.

المملكة
الصين
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
يالزوين تراك صادق جدآ وكان جنبي بالمدرج ويتحدث البرتغالية بطلاقة وانا فهمتة أنة عشق النصر من نظرة وفعلآ متيم وولهان أتى
فبصل
ما شربوا الشربات مع بعض والله تخلف حتى النخاع يا خي ادعي لروح ابوك ولم تزر الا الرفات
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( الى بروفيسور الاعلام النزيه عدنان جستينية سر الى الامام ودع المستصحفين من امثال الزوين يتعلمون )
والله يابروفيسور الاعلام الرياضي النزيه عدنان جستينيه هذا الزوين ماعنده الا الصعوه مرض اعلامي كذب اعلامي يبغون يبررون فشلهم الذريع بخروجهم من بطولات الموسم...
عبدالوهاب المظفر
اللهم اغفر لها وارزقها الفردوس الاعلى من الجنه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين

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