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أدبي جدة ينفذ 74 فعالية منوعة خلال العام الماضي

منذ 14 ساعة
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أدبي جدة ينفذ 74 فعالية منوعة خلال العام الماضي

حسين العلي (صدى):
نفذ نادي جدة الأدبي الثقافي خلال العام الماضي 2020م، 74 فعالية منوعة، منها فعاليات حضورية، و أخرى عن بعد، تضمنت أمسيات شعرية وقصصية وثقافية ودورات وورش عمل متخصصة، ومشاركات عدة وكما أقيم ملتقى قراءة النص السابع عشر .

كما أصدر النادي في العام الماضي 14 كتابا أدبيا تنوعت ما بين الدواوين الشعرية والإبداعات الثقافية والأدب السيري والدراسات النقدية وغيرها.ومن أبرز هذه الكتب كتاب ما قاله الماء لليابسة للمؤلف الدكتور سعود الصاعدي ، وكتاب تمثيلات الهوية وتحولات المكان – دراسات نقدية في الرواية السعودية للمؤلف الدكتور سحمي بن ماجد الهاجري ، وكتاب صوت المهمشين – تحليل خطاب قصص الصعاليك للمؤلفه الدكتورة صلوح مصلح السريحي ، وكتاب عزف اليمام – مسرحيات للمؤلف ياسر مدخلي ، وكتاب الشدو بإيقاع خماسي للمؤلف محمد أحمد مشاط ، وكتاب

التماسك النصي في الملحمات – نقد – للمؤلف طلال بن أحمد الثقفي ، وكتاب متاهات الحجاج ومداخل الحجة – الشعرية أنموذجاً – دراسة في الحجة الشعرية ومقتضياتها الأسلوبية والبلاغية والنصية للمؤلف محمد حميدي المالكي ، وكتاب التنظير الروائي والطبقة الاجتماعية مفهومهما وعلاقتهما وتأثيراتها في النقد السعودي للمؤلف أحمد بن صالح الغامدي ، وكتاب كشاف علامات في النقد للمؤلف حسين الملاك ،وكتاب تعدد مصادر الفعل – مظاهره وأسبابه – دراسة تطبيقية على معجم القاموس المحيط للمؤلفه أماني عبدالعزيز الداود ،

وكتاب مخطوطته الأخيرة – قصص قصيرة للمؤلف الدكتور صالح بن أحمد السهيمي ، وكتاب حاربت بالحب للمؤلف محمد جبر الحربي ، وكتاب سيميائية البنية السردية في روايات أميمة الخميس للمؤلفه الدكتوره مشاعل الشريف ، وكتاب الترجمة في الأدب السعودي من وإلى اللغات الأخرى للمؤلف أحمد اليوسف ،وكتاب أخطاء شائعة في فصحانا المعاصرة للمرلف محمد بن يعقوب التركستاني ، وكتاب وقوفاً على الذاكرة للمؤلف محمد فرج العطوي ، وكتاب شعر الأسر بين أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد – دراسة موازنة للمؤلف الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي ،وكتاب البناء الفني في شعر خالد الفيصل للمؤلف الدكتور عبدالله المعطاني ، وكتاب العين الثاقبة للمؤلف الدكتور عصام عسيري .

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ابو الزهيمر ذى يقول بيتصدى للصين وروسيا بحزم باين انة مضيع حتى اسمة
Z
زعلانين يا طواقي علشان محترفين العالمي صح ولا موصح🧐
شيخين1
المخالفات المرورية مافية فرق بين مقتدر وفقيريابوسلامة
غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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