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"الفصل التعسفي" مصير ضابط تركي كشف فضيحة فساد

منذ 9 دقائق
1258
"الفصل التعسفي" مصير ضابط تركي كشف فضيحة فساد

أنقرة (صدى):
عرض ضابط تركي للفصل التعسفي من عمله بعد كشفه عن فضيحة فساد، حيث وجد الضابط نفسه متهما بإهانة الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وكان الضابط قد كشف عن سرقة 2168 حمولة شاحنات رمال من منطقة باتارا الخاضعة للحماية البيئة في ولاية أنطاليا.

وأوضح الضابط أن رئيس شعبة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، منع حصول أحد الحراس المناوبين على وثيقة حتى يتمكن من نقل الحادث إلى القضاء، وتم فصله من قبل حاكم المنطقة.

وقال الضابط إنه سيحقق في واقعة السرقة، حتى لو وقف أمامه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليتم على الفور اتخاذ قرارا طرده من مسكنه ثم فصله من عمله.

تركيا
اردوغان
الرئيس التركي
فصل تعسفي

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني ما أخذ
فبصل
منتخب سي انا اول مره اعرف انك با قي تلغب انت وفهد الأنصاري يا راجل وابغا تتاهل
فبصل
طيب
الوفا طبعي
ابو وليد ( لأنك انت كذاب والكذب يجري بدمك تشوف خلق الله كلهم كذابين مثلك ياحلييييلك انت واللي ماتوا واللي راحوا🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
أبوخالد-أبها.
الحمد لله .. الحمد لله .. صاحب الفضل والمنة .. عاشت السعوديه عالية شامخة في السماء بحكامها الأشاوس .. وأبنائها البرره عاشت السعودية .....

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