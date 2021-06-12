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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ 15 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

مكة
المملكة
الطقس
المدينة
الارصاد

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني ما أخذ
فبصل
منتخب سي انا اول مره اعرف انك با قي تلغب انت وفهد الأنصاري يا راجل وابغا تتاهل
فبصل
طيب
الوفا طبعي
ابو وليد ( لأنك انت كذاب والكذب يجري بدمك تشوف خلق الله كلهم كذابين مثلك ياحلييييلك انت واللي ماتوا واللي راحوا🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
أبوخالد-أبها.
الحمد لله .. الحمد لله .. صاحب الفضل والمنة .. عاشت السعوديه عالية شامخة في السماء بحكامها الأشاوس .. وأبنائها البرره عاشت السعودية .....

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