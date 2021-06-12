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دراسة بريطانية: "عمر الرجال أقصر من النساء"

منذ 36 دقيقة
297
دراسة بريطانية: "عمر الرجال أقصر من النساء"

لندن (صدى):
توصلت دراسة بريطانية، إلى أن متوسط عمر الرجال أقل من متوسط عمر النساء في جميع أنحاء العالم.

ووجدت الدراسة أن عام 1800 كان متوسط العمر للنساء كان 33 عامًا وللرجال 31 عامًا والآن أصبح 83 للنساء و79 للرجال.

وأوضحت أنه بعد فحص أكثر من 2000 رجل وإمرأة وجدوا أن الرجال عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة أكثر من النساء لذلك يقصر متوسط عمرهم.

وذكرت الدراسة أن الرجال هم الذين يقومون بأعمال شاقة عن النساء ويتحملون الكثير من المسؤوليات والضغط الأمر الذي جعلهم يتعرضون للإصابة بالأمراض المزمنة ويقصر عمرهم عن النساء.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الآليات المحتملة بداية من مجاميع المادة الوراثية، والتي تُعرف باسم الصبغيات "الكروموسومات"، الموجودة ضمن كل خلية توجد تلك الكروموسومات في شكل أزواج، وللإناث زوجان من الكروموسومات "إكس"، وللذكور كروموسوم "إكس" و"واي".

وبذلك فإن الاناث يمتلكن نسخًا مزدوجة من كل جين، أي أن لديهن احتياطيًا في حال اختلال عمل أحدها.

دراسة
النساء
الرجال
الأمراض

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني ما أخذ
فبصل
منتخب سي انا اول مره اعرف انك با قي تلغب انت وفهد الأنصاري يا راجل وابغا تتاهل
فبصل
طيب
الوفا طبعي
ابو وليد ( لأنك انت كذاب والكذب يجري بدمك تشوف خلق الله كلهم كذابين مثلك ياحلييييلك انت واللي ماتوا واللي راحوا🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
أبوخالد-أبها.
الحمد لله .. الحمد لله .. صاحب الفضل والمنة .. عاشت السعوديه عالية شامخة في السماء بحكامها الأشاوس .. وأبنائها البرره عاشت السعودية .....

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