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ضبط مطعم أقام حفل افتتاح مخالف بالأحساء

منذ 28 دقيقة
1560
ضبط مطعم أقام حفل افتتاح مخالف بالأحساء

الأحساء (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، مساء الجمعة، أنه خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع أمانة وشرطة الأحساء تم ضبط مطعم مخالف للإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة أن المطعم أقام حفل افتتاح، بحضور أعداد أعلى من الطاقة الاستيعابية المسموح بها.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أنه تم استدعاء صاحب المطعم لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أنه وفقا لبيان وزارة الداخلية، فيما يخص تجاوز العدد المسموح به في التجمعات، فإن صاحب المنشأة المسؤولة عن التجمع يغرم مبلغ 40 ألف ريال، بما في ذلك التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها.

الاحساء
التجارة
كورونا
الاجراءات الاحترازية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50490
منذ 49 ثانية
المفروض ان يكون صاحب المطعم دقيق في عدد الحضور كي لا يتعرض للغرامه

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
المفروض مايسجل اي فريق الاواموره اوكي ههههههههه وقت الحساب لاعضو ذهبي ولابرونزي محذ بيدفع 200 مليون علشان فزلقه زايده
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههه جوده ببلعومه
ابو عمار
كفو بنت رجال
ابو عمار
اتصور ان العامل لم يربط الاطار بطريقه صحيحه

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