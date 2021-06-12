علماء أمريكيون: "لا فائدة من تطعيم الذين أصيبوا بكورونا"

واشنطن (صدى):
توصل علماء بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه لا فائدة من تطعيم الذين سبق إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك خلال قيامهم بتقييم فعالية التطعيم ضد الفيروس بين الأفراد الذين لديهم أو ليس لديهم تاريخ من الإصابة بالعدوى.
وكشفت نتائج الدراسة، أن الأفراد المصابين بعدوى SARS-CoV-2 السابقة لا يحصلون على فوائد إضافية من التطعيم، ما يشير إلى أن لقاحات COVID-19 يجب أن تُمنح الأولوية للأفراد الذين ليس لديهم إصابة سابقة.
يذكر أن هذه الدراسة لم يتم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية، التي توصي بأخذ اللقاحات للحد من انتشار وباء كورونا.