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علماء أمريكيون: "لا فائدة من تطعيم الذين أصيبوا بكورونا"

منذ 36 دقيقة
1762
علماء أمريكيون: "لا فائدة من تطعيم الذين أصيبوا بكورونا"

واشنطن (صدى):
توصل علماء بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه لا فائدة من تطعيم الذين سبق إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك خلال قيامهم بتقييم فعالية التطعيم ضد الفيروس بين الأفراد الذين لديهم أو ليس لديهم تاريخ من الإصابة بالعدوى.

وكشفت نتائج الدراسة، أن الأفراد المصابين بعدوى SARS-CoV-2 السابقة لا يحصلون على فوائد إضافية من التطعيم، ما يشير إلى أن لقاحات COVID-19 يجب أن تُمنح الأولوية للأفراد الذين ليس لديهم إصابة سابقة.

يذكر أن هذه الدراسة لم يتم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية، التي توصي بأخذ اللقاحات للحد من انتشار وباء كورونا.

امريكا
منظمة الصحة العالمية
كورونا
لقاح كوورنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
المفروض مايسجل اي فريق الاواموره اوكي ههههههههه وقت الحساب لاعضو ذهبي ولابرونزي محذ بيدفع 200 مليون علشان فزلقه زايده
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههه جوده ببلعومه
ابو عمار
كفو بنت رجال
ابو عمار
اتصور ان العامل لم يربط الاطار بطريقه صحيحه

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