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فيديو..كويتي يتجه إلى بريدة لإزالة ورم معقد في الدماغ رغم نصحه بالتوجه لأوروبا

منذ 28 دقيقة
1820
فيديو..كويتي يتجه إلى بريدة لإزالة ورم معقد في الدماغ رغم نصحه بالتوجه لأوروبا

بريدة (صدى):
نشر إستشاري جراح مخ وأعصاب الدكتور هاني طلال الجهني، مقطعا وثق إجراؤه لإحدى عمليات استئصال ورم معقد بالمخ، لشخص كويتي.

وأوضح الجهني أن المريض أتى من الكويت إلى المملكة بالتحديد في بريدة، لإجراء العملية، رغم نصحه بالتوجه إلى أمريكا أو أوروبا لإجراء تلك العملية.

ولفت الدكتور الجهني المتخصص في جراحات العمود الفقري والأورام العصبية والأوعية الدموية الدماغية، الأنظار بإجراء تلك العملية التي تكللت بالنجاج، جالسا على ركبتيه.

وكان الجهني قد أوضح أن تلك الوضعية ليست الأمثل لإجراء العمليات الجراحية، لكنه اُجبر عليها لأمور تقنية في العملية.

وقال الجهني: "في السعودية والخليج أطباء يقدمون أضعاف ما أقدم ويتفوقون علي خلقا وعلما يستحقون الإشادة والتقدير".

بريدة
المملكة
الكويت
إزالة ورم سرطاني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50474
منذ دقيقة
جزاك الله خير يا دكتور والحمد لله على سلامته
ابومتعب
ابومتعب عدد التعليقات : 1
منذ 17 ثانية
الله يوفقك وهذا من ادبك بادكتور

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
كفو و يستاهل الجحش الصفعه
الوفا طبعي
باذن الله دام الرمز صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز والاعضاء الذهبيين موجودين النصر العالمي في أمان ولا عليه خوف (كبيييير...
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
كلكم قتله ومجرمين

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