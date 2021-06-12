فيديو.. جو بايدن "يضل طريقه" ويبحث عن زوجته في قمة مجموعة السبع

واشنطن (صدى):
ضل الرئيس الأمريكي جو بايدن طريقه، في مطعم على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في كورنوول ببريطانيا.
ووثق مقطع فيديو لحظة دخول جو بايدن شرفة مطعم يجلس بها الصحفيون، قبل أن يتوقف وينظر حوله.
وظهر الرئيس الأمريكي يبحث عن زوجته جيل، التي ظهرت فيما بعد ونادته من الجانب الآخر للشرفة.
وبدأ قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، أمس الجمعة، قمتهم التي تستمر ثلاثة أيام في بريطانيا، وعلى جدول أعمالها أولويات المناخ، ومواجهة الوباء، والتوزيع العادل للقاحات.
ويعتزم الرؤساء المجتمعون تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية والتركيز على توزيع مليار جرعة لقاح ضد كوفيد-19.