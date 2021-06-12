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فيديو..سعد الشثري يوجه الشكر لخادم الحرمين في أول ظهور له بعد وفاة والده

منذ 13 دقيقة
1331
فيديو..سعد الشثري يوجه الشكر لخادم الحرمين في أول ظهور له بعد وفاة والده

عادل الحربي (صدى):
قدم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، العزاء بوفاة والده المستشار بالديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري -رحمه الله-، موجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحرصه على الاتصال للتعزية.

وحضر سعد الشثري، حلقة برنامج "الجواب الكافي"، معزيًا في وفاة والده، معددا بعض من الأعمال التي كان يقوم بها رحمه الله، قائلا: "من فضل الله عز وجل عليه أن جعله مفتاحا للخير، وسببا من أسباب لدرء الأمور الغير مستحسنة".

وتابع: "حرص على نفع المسلمين وقضاء حوائجهم ليل نهار، فتح بابه للجميع بسفرة ممدودة وأخلاق فاضلة، وكان من شأنه المساهمة في نشر العلم والحرص عليه، تلمذ على يديه عدد من العلماء والمشايخ".

وأضاف: "كان له بصمات جميلة في الجمعيات الخيرية، وكان وصولاً لرحمه وحريصا على التواصل مع الجميع".

وأكد الشثري أنه مما يخفف الحزن والمصاب، "تعزية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واتصاله وحرصه وسؤاله، وكذلك أمراء الأسرة، وكبار المسؤولين من داخل السعودية ومن خارجها".

يذكر أن الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري يعرف بـ"مستشار الملوك"، حيث عاصر عددًا من ملوك المملكة بدءًا من الملك خالد إلى الملك فهد والملك عبدالله - رحمهم الله - وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.

المملكة
خادم الحرمين
ناصر الشثري
سعد الشثري

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أحدث التعليقات

خالد الربياوي
ياستاذ عدنان اعلام القواطي توقع منهم اي شي وجمهورهم مغمى عليه اصبر شوي رايح يطلع منهم واحد مطفي النور ويقولك بطولة اندية العالم من...
جاسم
قمة في التخلف المفروض وضع الإطار داخل قفص حديد اثناء تعبئة الهواء لحماية كلن في المكان
ابو محمد 😎 ✍️
هذي حال الدنيا .. مهما تحلق فوق ، لابد من يوم على الارض نفوق ..
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