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الكشف عن مصير تاليسكا وأبوبكر بعد كشف ديون الكفاءة المالية

منذ 22 ساعة
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الكشف عن مصير تاليسكا وأبوبكر بعد كشف ديون الكفاءة المالية

ماجد محمد (صدى):
أوضح مصدر مسؤول في نادي النصر، مدى تأثير تقرير لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، والذي كشف عن حجم الديون المتراكمة على عاتق النصر، على تسجيل الصفقات الجديدة في قائمة العالمي للموسم المقبل.

 

وقال المصدر أن إدارة النصر على دراية تامة بالديون المستحقة على النادي، وستكون قادرة على اقتناص شهادة الكفاءة المالية، من أجل توفيق الأوضاع بشكل كامل، وفتح الباب أمام إضافة الصفقات الجديدة إلى قائمة الموسم المقبل.

وأضاف أن الإدارة الحالية لن تقع في نفس خطأ المجلس السابق، التي ضمت الجناح الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، في ميركاتو يناير الماضي، قبل أن يرحل إلى شباب الأهلي دبي على سبيل الإعارة بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وأكد المصدر أنه جاري العمل على ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، إلى قائمة الفريق، مشيرًا إلى أن الإدارة تعاقدت مع الثنائي الكبير من أجل بناء فريق ينافس على البطولات المحلية والقارية

 

النصر
الكفاءة المالية
تاليسكا
أبوبكر

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 139
منذ 18 ساعة
لن تستطيعون السداد إلا إذا غضوا الطرف عنكم أو فزع لكم المستتر وسددها أو سددت الوزاره عنكم لأنهم يهتمون فيكم أكثر من غيركم ودهم يكبرونكم ولكن النيه ماهي سليمه
مسلم
مسلم عدد التعليقات : 54
منذ 16 ساعة
تشليح الحائر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13325
منذ 16 ساعة
يستطيع الجمهور - مستعد لدعم الملكي الأهلي بحاصل مؤلفي في springer = ٤٠٠ مليون
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1884
منذ 7 ساعات
باذن الله دام الرمز صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز والاعضاء الذهبيين موجودين النصر العالمي في أمان ولا عليه خوف (كبيييير الرياض)
ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 125
منذ 6 ساعات
المفروض مايسجل اي فريق الاواموره اوكي
ههههههههه وقت الحساب لاعضو ذهبي ولابرونزي محذ بيدفع 200 مليون علشان فزلقه زايده
ابويزيد
ابويزيد عدد التعليقات : 989
منذ ساعتين
يا,,غليس ولد رماح,اللي شرا لكم الاسيويه قادر على تسديد الديون افهمها ياغليس,,
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2481
منذ 11 دقيقة
مصيرهم الآسيوية صعبة قوية ههههههه

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
نفع الله بعلمك يادكتور، الحمدلله على سلامته.
عبدو
تشقل
المهم
كلا ينهب جيب المواطن وكأنه كنز .....والله إنه العجب والعجاب صحيح.اما يعلمون عن الرواتب ومحدوديتها واللاتزامات المرتبطه عليها.لابارك الله بهم.
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين

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