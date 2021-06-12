الكشف عن مصير تاليسكا وأبوبكر بعد كشف ديون الكفاءة المالية

ماجد محمد (صدى):
أوضح مصدر مسؤول في نادي النصر، مدى تأثير تقرير لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، والذي كشف عن حجم الديون المتراكمة على عاتق النصر، على تسجيل الصفقات الجديدة في قائمة العالمي للموسم المقبل.
وقال المصدر أن إدارة النصر على دراية تامة بالديون المستحقة على النادي، وستكون قادرة على اقتناص شهادة الكفاءة المالية، من أجل توفيق الأوضاع بشكل كامل، وفتح الباب أمام إضافة الصفقات الجديدة إلى قائمة الموسم المقبل.
وأضاف أن الإدارة الحالية لن تقع في نفس خطأ المجلس السابق، التي ضمت الجناح الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، في ميركاتو يناير الماضي، قبل أن يرحل إلى شباب الأهلي دبي على سبيل الإعارة بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وأكد المصدر أنه جاري العمل على ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، إلى قائمة الفريق، مشيرًا إلى أن الإدارة تعاقدت مع الثنائي الكبير من أجل بناء فريق ينافس على البطولات المحلية والقارية