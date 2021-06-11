بوتين يرد على وصف بايدن له بـ "القاتل" قبيل القمة المنتظرة

موسكو (صدى):
رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن له بـ "القاتل"، مؤكدا أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات.
وأكد بوتين أن وصفه بالقاتل من قبل نظيره الأمريكي، "لا يقلقه"، مشيرا إلى أنه سمع الكثير من الاتهامات من هذا القبيل.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، في 16 يونيو.
وكان الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن أن السبب الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن، هو الحالة السيئة للعلاقات بين البلدين.