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بوتين يرد على وصف بايدن له بـ "القاتل" قبيل القمة المنتظرة

منذ 20 دقيقة
1449
بوتين يرد على وصف بايدن له بـ "القاتل" قبيل القمة المنتظرة

موسكو (صدى):
رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن له بـ "القاتل"، مؤكدا أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات.

وأكد بوتين أن وصفه بالقاتل من قبل نظيره الأمريكي، "لا يقلقه"، مشيرا إلى أنه سمع الكثير من الاتهامات من هذا القبيل.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، في 16 يونيو.

وكان الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن أن السبب الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن، هو الحالة السيئة للعلاقات بين البلدين.

امريكا
روسيا
بوتين
بايدن

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذي حال الدنيا .. مهما تحلق فوق ، لابد من يوم على الارض نفوق ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعجبني البصل الأخضر ، يعطي طاقه وحيويه ومانع لجرثومة كورونا .. يقول لها ستوب ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلاان العقااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
الحكم
تنقيح المناهج التعليميه في السعوديه من سموم الاخوان وافكارهم المتطرفه معجزه الاهيه !!

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