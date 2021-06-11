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أحمد الشمراني : مارادونا في عز مجده قال أنا أهلاوي وارتدى شعار الأهلي
منذ ساعة
478
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التعليقات
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عدد التعليقات : 57
منذ دقيقة
العجوز خرف والله إعلاميين ابو زق
ماردونا اخذ ثلاث ملايين في وأحد والله لوسالته بعدها بأسبوع مايدري وش الأهلي ضفدع ولا تمساح
ولا بيليه يدري عن الهلال سلق سباق ولا كريم منوعات
إعلام خبل ومنتهي الصلاحية
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