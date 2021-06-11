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جمال عارف: الاتحاد بعناصره الحالية سينافس الهلال على بطولة الدوري

منذ 40 دقيقة
1520
جمال عارف: الاتحاد بعناصره الحالية سينافس الهلال على بطولة الدوري

نواف السالم (صدى):
رأى الناقد الرياضي جمال عارف، أن نادي الاتحاد بعناصره الحالية، بإستثناء الاستغناء عن ألكسندر بريجوفيتش، وجلب مهاجم هداف سيكون الاتحاد المنافس الأول على بطولة الدوري مع نادي الهلال.

وقال عارف: "قلتها في الموسم ماقبل الماضي، والفريق يخرج من أزمة المراكز المتأخرة، إن الاتحاد سيكون منافسا على الدوري".

وأضاف جمال عارف: " الاتحاد بدون مهاجم يحقق الثالث وكان قريبا من اللقب ".

يذكر أن الاتحاد أنهى موسم 2020-2021 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز الثالث ليتأهل إلى الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، وقد تأهل كذك إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الهلال
الاتحاد
جمال عارف
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذي حال الدنيا .. مهما تحلق فوق ، لابد من يوم على الارض نفوق ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعجبني البصل الأخضر ، يعطي طاقه وحيويه ومانع لجرثومة كورونا .. يقول لها ستوب ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلاان العقااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
الحكم
تنقيح المناهج التعليميه في السعوديه من سموم الاخوان وافكارهم المتطرفه معجزه الاهيه !!

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