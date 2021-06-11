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تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

منذ 47 دقيقة
1574
تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة المالية، خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م.

ويأتي ذلك دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

ويمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط .

الخارجية
كورونا
التأشيرات
الممكلة
الاجراءات الاحترازية

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شمس الحقيقة
الله يرحمه
واضح*** وصريح***
الله يكفينا شرها وأذاها،ويبعد عنا مداها..
اصفر وازرق يا حبي له
عيال اوسكبار ومحبي نعاله وش دخلكم اتهاد اتهاد الله يرضى على ايام الدمبوشي سيول جدة جرفت أوكار الدجل والدمبشة ورجع وضعك لمكانه هياط وانبطاح...
ابو رياض الحربي
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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