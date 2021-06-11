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تطورات الوضع الصحي لعمر الجاسر بعد كشف إصابته بورم في المخ

منذ ساعة
893
تطورات الوضع الصحي لعمر الجاسر بعد كشف إصابته بورم في المخ

متابعة أميرة خالد (صدى):
علة خلفية إعلان إصابة الفنان والمخرج عمر الجاسر بورم في المخ، كشفت ابنة الفنان "شروق" عن تطورات وضعه الصحي.

وأوضحت ابنة الجاسر أن والدها يُجري حاليًا عدد من الفحوصات، تمهيدًا لاستئصال الورم "الحميد" من المخ.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد تفاعل مع حالة عمر الجاسر، مؤكدا أنه سيفعل كل ما باستطاعته تجاهه.

وأسس عمر الجاسر فرقة "فنون جدة المسرحية" وهي أول فرقة مسرحية خاصة في المملكة تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، عام 1986م، وتعتبر الفرقة أول فرقة مسرحية تشارك في مسابقة أبها الثقافية ومهرجان الجنادرية، وحصدت العديد من الجوائز.

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المملكة
ورم
الحالة الصحية
عمر الجاسر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129138
منذ دقيقتين
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
الحكم
تنقيح المناهج التعليميه في السعوديه من سموم الاخوان وافكارهم المتطرفه معجزه الاهيه !!
إبن سمومة
نسأل الله أن ينفع بعلمك وأن يزيدك رفعة وأن يطيل في عمرك لمافيه صلاح دينك وبلدك، يا أباسلطان.
الحكم
توافق مصري سعودي لمافيه مصلحة الامتين العربيه والاسلاميه
واضح*** وصريح***
كان الله في عونك، الفراق بعد العشرة صعب،، من فارق الخلان ربي يعينه..

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