تطورات الوضع الصحي لعمر الجاسر بعد كشف إصابته بورم في المخ

متابعة أميرة خالد (صدى):
علة خلفية إعلان إصابة الفنان والمخرج عمر الجاسر بورم في المخ، كشفت ابنة الفنان "شروق" عن تطورات وضعه الصحي.
وأوضحت ابنة الجاسر أن والدها يُجري حاليًا عدد من الفحوصات، تمهيدًا لاستئصال الورم "الحميد" من المخ.
وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد تفاعل مع حالة عمر الجاسر، مؤكدا أنه سيفعل كل ما باستطاعته تجاهه.
وأسس عمر الجاسر فرقة "فنون جدة المسرحية" وهي أول فرقة مسرحية خاصة في المملكة تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، عام 1986م، وتعتبر الفرقة أول فرقة مسرحية تشارك في مسابقة أبها الثقافية ومهرجان الجنادرية، وحصدت العديد من الجوائز.
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