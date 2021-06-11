بالفيديو.. قصة مؤثرة لمواطن أنشأ متحفا رياضيا حبا في نادي الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
أنشأ عبدالعزيز بن محفوظ متحفا رياضيا حبا في كيان نادي الاتحاد، قائلا إن هناك شخصيات اتحادية زارت المتحف سواء من لاعبين أو من جماهير الفريق.
وأشار عبدالعزيز بن محفوظ خلال لقاء مع برنامج "في أسبوع"، إلى لاعبي الاتحاد الذين حرصوا على زيارة المتحف ومنهم أحمد جميل، وحسن خليفة وأحمد سالم وعبدالله غراب.
وأوضح أن الاستفادة من المتحف هي عشقه وحبه لنادي الاتحاد وليست استفادة مادية، لافتا إلى وجود صور قديمة بالمتحف للاعبي الاتحاد من أيام اللاعب سعيد غراب.
وأوضح أنه دفع مالا كثيرا لتأسيس المتحف لتعريف الشباب والناس بأن نادي الاتحاد بالنسبة له عشق لا ينتهي، قائلا:"دفعت دم قلبي لتأسيس المتحف".