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عبدالعزيز المريسل: دائماً أتغنى في سالم الدوسري لكنه " زعلني " اليوم

منذ 14 ساعة
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التعليقات

ابو ماجد
ابو ماجد عدد التعليقات : 30
منذ 7 ساعات
ام زكي مرزوقة بالحظ
تكذب والكل يعرف انها تكذب ومع ذلك كل ليلة في قناة رياضية تحلل وتكذب وتستلم راتب كل نهاية شهر على كذبها .
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 11
منذ ساعتين
ودي اصدقك بس قويه يالمريسيل.. والله انك تكذب وتدري انك تكذب وتدري اني اعرف انك تكذب.. وتدري ان الشارع الرياضي يدري انك تكذب... ولكن اذا لم تستحي فقل ماشئت..

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
نفع الله بعلمك يادكتور، الحمدلله على سلامته.
عبدو
تشقل
المهم
كلا ينهب جيب المواطن وكأنه كنز .....والله إنه العجب والعجاب صحيح.اما يعلمون عن الرواتب ومحدوديتها واللاتزامات المرتبطه عليها.لابارك الله بهم.
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين

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