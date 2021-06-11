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أكثر من 50 ألف مستفيد في مركز لقاحات كورونا في الدوادمي

منذ 13 ساعة
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أكثر من 50 ألف مستفيد في مركز لقاحات كورونا في الدوادمي

الرياض (صدى):
أحتفت "صحة الرياض" مؤخراً بوصولها إلى تطعيم أكثر من 50 ألف مستفيد في مركز لقاحات كورونا في الدوادمي .

وقالت أن مركز اللقاح في الدوادمي شهد خلال الفترة الماضية اقبالاً من المستفيدين للحصول على اللقاح.

حيث يواصل تقديم خدماته يومياً للمستفيدين تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا .

وبينت  أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وحثت  الجميع بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) للفئات المستثناة ، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح .

كما حثت الجميع إلى المبادرة بحجز موعد للحصول على اللقاح من خلال المراكز المنتشرة في كافة المواقع .

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزن
نتمني من وزارة الرياضه تقليص الاجانب الا أربعة لاعبين ويكون الصرف للانديه بالعدل وترك هراء بعض الانديه الا يقول الاعضاء الذهبين هذا كلام هراء...
فبصل
اقول يا حستنية ما تفارق تراك والله شربة ماجي يا شيخ انت ما تشوف ولا تسمع الناس ولا با ختصار ما عندك دم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو وليد
اسمهم ابو خرقه الكذابين -- ترى عندهم عادي جدا

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