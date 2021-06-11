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مروض ثعابين يحذر من نشاط 54 نوعاً من الأفاعي في المملكة خلال الصيف

منذ 38 دقيقة
2260
مروض ثعابين يحذر من نشاط 54 نوعاً من الأفاعي في المملكة خلال الصيف

جازان (صدى):
حذر مروض الثعابين "نايف المالكي" من تزايد نشاط 54 نوعاً من الأفاعي في المملكة خلال الصيف، لافتا إلى أن هذه الأنواع تتواجد في عدة مناطق تمتد من مرتفعات الطائف إلى جازان.

وأضاف أن أكثر مناطق تتواجد فيها الأفاعي بكثرة هي تهامة وقرب السدود المائية"، وتعد الكوبرا العربية والأفعى "الرقطاء" والأسود الخبيث والأفعى النفاثة، من أكثر الأنواع تواجدًا في المملكة.

وأوضح أن الكوبرا العربية هي عبارة عن أفعى متوسطة الحجم إلى كبيرة، ولها "فكا" قادرا على التمدد، ويصل طوله من 1.5 إلى 2 متر، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

ونبه بأن لدغات الكوبرا العربية قليلة رغم قوة سمها، لكونها لا تحب المواجهة مع البشر، وتعتمد على استراتيجية التخويف، مضيفا أن سمها يستهدف الجهاز العصبي ويصيب بالشلل التام وضيق التنفس.

وشدد على أخذ الحيطة حين مواجهتها والتعامل الحذر مع لدغاتها، بجانب تهدئة الأعصاب، لأن ذلك يبطئ انتشار السم في الجسم، بجانب غسل مكان اللدغة بالماء والصابون.

كما شدد على عدم الضغط على الجرح أو محاولة مص السم، بجانب تجنب تناول المشروبات التي يوجد فيها نسبة الكافيين، مؤكدة أهمية التوجه إلى أقرب مركز صحي لاستكمال الإجراء الطبي حيال ذلك".

جازان
المملكة
كوبرا
تهامة
أفاعي
الكوبرا العربية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزن
نتمني من وزارة الرياضه تقليص الاجانب الا أربعة لاعبين ويكون الصرف للانديه بالعدل وترك هراء بعض الانديه الا يقول الاعضاء الذهبين هذا كلام هراء...
فبصل
اقول يا حستنية ما تفارق تراك والله شربة ماجي يا شيخ انت ما تشوف ولا تسمع الناس ولا با ختصار ما عندك دم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو وليد
اسمهم ابو خرقه الكذابين -- ترى عندهم عادي جدا

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