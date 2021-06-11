لورين عيسى تستذكر زوجها الراحل عبدالخالق الغانم:"أتمنى أن يأخذني ربي لنلتقي"

دمشق (صدى):
نشرت الفنانة والمخرجة لورين عيسى جمعتها بزوجها عبد الخالق الغانم، وذلك بعد مرور أقل من شهر على وفاته.
وعلقت لورين عيسى على الصورة، قائلة إنها تعاني الوحدة دونه، ولا تجد من يطمئنها كما كان يفعل معها في كل موقف تمر به.
وأشارت:"إحساسي بالوحدة يزيد كثيرا رغم تواجد الناس حولي، أنفاسي أصبحت متقطعة ونبضات قلبي تارة بطيئة وتارة سريعة"، موضحة:"أعيش دون تفكير، جسد على قيد الحياة بقلب ميت، ليتك هنا لأحدثك عن كل ما حدث لي وأرتمي بأحضانك كما عودتني".
ولفتت:"أشتكي وتضمني بقوة لتقول لي (أنا معك لا تخافي ما يفرقنا إلا الموت)، فعلا لم يفرقنا إلا الموت"، موضحة:"لم أعد أحتمل بعدك عني أتمنى فقط أن يأخذني ربي لنلتقي".