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لورين عيسى تستذكر زوجها الراحل عبدالخالق الغانم:"أتمنى أن يأخذني ربي لنلتقي"

منذ 56 دقيقة
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لورين عيسى تستذكر زوجها الراحل عبدالخالق الغانم:"أتمنى أن يأخذني ربي لنلتقي"

دمشق (صدى):
نشرت الفنانة والمخرجة لورين عيسى جمعتها بزوجها عبد الخالق الغانم، وذلك بعد مرور أقل من شهر على وفاته.

وعلقت لورين عيسى على الصورة، قائلة إنها تعاني الوحدة دونه، ولا تجد من يطمئنها كما كان يفعل معها في كل موقف تمر به.

وأشارت:"إحساسي بالوحدة يزيد كثيرا رغم تواجد الناس حولي، أنفاسي أصبحت متقطعة ونبضات قلبي تارة بطيئة وتارة سريعة"، موضحة:"أعيش دون تفكير، جسد على قيد الحياة بقلب ميت، ليتك هنا لأحدثك عن كل ما حدث لي وأرتمي بأحضانك كما عودتني".

ولفتت:"أشتكي وتضمني بقوة لتقول لي (أنا معك لا تخافي ما يفرقنا إلا الموت)، فعلا لم يفرقنا إلا الموت"، موضحة:"لم أعد أحتمل بعدك عني أتمنى فقط أن يأخذني ربي لنلتقي".

وفاة
لورين عيسى
عبدالخالق الغانم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13319
منذ 33 دقيقة
الصبر الصبر .. خيركم من طال عمره وحسن عمله
الملل
الملل عدد التعليقات : 1
منذ 33 دقيقة
طيب واذا كان في النار ودك انك معه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129134
منذ 32 دقيقة
الله يعينك ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80777
منذ 14 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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أحدث التعليقات

ابو يزن
نتمني من وزارة الرياضه تقليص الاجانب الا أربعة لاعبين ويكون الصرف للانديه بالعدل وترك هراء بعض الانديه الا يقول الاعضاء الذهبين هذا كلام هراء...
فبصل
اقول يا حستنية ما تفارق تراك والله شربة ماجي يا شيخ انت ما تشوف ولا تسمع الناس ولا با ختصار ما عندك دم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو وليد
اسمهم ابو خرقه الكذابين -- ترى عندهم عادي جدا

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