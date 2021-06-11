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 كارتيرون ينفي ما يثار حول عودته لدوري المحترفين 

منذ 13 دقيقة
1237
 كارتيرون ينفي ما يثار حول عودته لدوري المحترفين 

وكالات (صدى):
قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، إن ما يثار من أنباء بشأن عودته إلى دوري المحترفين مجدداً بداية من الموسم الجديد 2021-2022:"غير صحيح".

وأوضح باتريس كارتيرون للموقع الرسمي للزمالك:"البعض قال إنني سأرحل لوجود عروض تدريبية أخرى، ولكن هذا ضد تفكيري، لأنني مستمر مع النادي لرغبتي في حصد البطولات".

وتابع:"الزمالك ينافس في ظروف صعبة واللاعبون لا يشتكون من هذه الظروف والجماهير لا تعلم ما يفعله اللاعبون".

وكان كارتيرون عاد مجددا لتولي مهمة تدريب الزمالك في مارس الماضي بعدما رحل عنه في سبتمبر 2020 لتدريب نادي التعاون.

 

التعاون
الزمالك
دوري المحترفين
الجماهير
باتريس كارتيرون

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
فيه غرامة اهم ولاتوجد في النظام.اللي هي التسبب بحادث.مفروض اي شخص يتسبب بحادث والخطا منه يدفع مخالفة عشرة الاف ريال.لان كثير من الحوادث بالامكان...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
مبروك أخضرنا
د محمد ماجد بخش
تلهو لهوا يبدو بريئا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينك ..

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