 كارتيرون ينفي ما يثار حول عودته لدوري المحترفين 

وكالات (صدى):
قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، إن ما يثار من أنباء بشأن عودته إلى دوري المحترفين مجدداً بداية من الموسم الجديد 2021-2022:"غير صحيح".
وأوضح باتريس كارتيرون للموقع الرسمي للزمالك:"البعض قال إنني سأرحل لوجود عروض تدريبية أخرى، ولكن هذا ضد تفكيري، لأنني مستمر مع النادي لرغبتي في حصد البطولات".
وتابع:"الزمالك ينافس في ظروف صعبة واللاعبون لا يشتكون من هذه الظروف والجماهير لا تعلم ما يفعله اللاعبون".
وكان كارتيرون عاد مجددا لتولي مهمة تدريب الزمالك في مارس الماضي بعدما رحل عنه في سبتمبر 2020 لتدريب نادي التعاون.