بالفيديو .. الأخضر يفوز على سنغافورة بثلاثية نظيفة في التصفيات النهائية لكأس العالم 2022

ماجد محمد (صدى):
فاز الأخضر، على سنغافورة بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وسجل سالم الدوسري هدف المباراة في الدقيقة 84، وأحرز فهد المولد الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 87، ثم تابع صالح الشهري بالهدف الثالث في الدقيقة 90+6 بتسديدة على يسار الحارس.
وتزعم الأخضر صدارة المجموعة الرابعة من تصفيات المونديال، برصيد 17 نقطة، فيما جاء منتخب أوزبكستان في الوصافة بـ15 نقطة، ثم فلسطين ثالثًا بـ7 نقاط، ثم سنغافورة رابعًا بـ7 نقاط، ثم اليمن في المركز الأخير بـ5 نقاط، قبل جولة على نهاية المرحلة الثانية.