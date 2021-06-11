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الحذر داخل البناشر
منذ ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129134
منذ 58 دقيقة
الحمد لله على السلامه ..
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أحدث التعليقات
ابو يزن
نتمني من وزارة الرياضه تقليص الاجانب الا أربعة لاعبين ويكون الصرف للانديه بالعدل وترك هراء بعض الانديه الا يقول الاعضاء الذهبين هذا كلام هراء...
فبصل
اقول يا حستنية ما تفارق تراك والله شربة ماجي يا شيخ انت ما تشوف ولا تسمع الناس ولا با ختصار ما عندك دم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو وليد
اسمهم ابو خرقه الكذابين -- ترى عندهم عادي جدا
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