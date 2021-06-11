جستنيه يتهكم على الإعلام النصراوي بعد الحديث عن متابعة تاليسكا للنصر في كأس العالم عام 2000 

نواف السالم (صدى):
تهكم الناقد الرياضي عدنان جستنيه على الإعلامي النصراوي خالد الزوين بعد حديثه عن متابعة أندرسون تاليسكا للنصر أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية عام 2000.
وقال عدنان جستنيه:"مرة مرة قوية، ويبغوا الإعلام الاتحادي يوقفوا معاهم، حينما تكون صادقاً الكل يقف معك وهذا هو السبب الحقيقي في تبني الإعلام الاتحادي لبعض المواهب الصحفية النصراوية وداعماً لها في فترات سابقة وليس كما هو حالها الآن".
وكان "الزوين" تحدث بأن لاعب النصر الجديد تاليسكا كان يتابع نادي النصر عام 2000 بعد مشاركه نادي النصر في كأس العالم للأندية، قائلا:"تاليسكا كان يتابع النصر بمدرجاته في البرازيل وعمره 9 سنوات أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، وكان فينسنت أبو بكر في أفريقيا يتابع النصر عبر التلفاز".