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"سعود الشثري" يرثي والده بقصيدة مؤثرة

منذ ساعة
2454
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"سعود الشثري" يرثي والده بقصيدة مؤثرة

الرياض (صدى):
رثى سعود الشثري، والده المستشار في الديوان الملكي، الشيخ ناصر الشثري، الذي وافته المنية يوم أمس الخميس.

وكتب "الشثري" قصيدة مؤثرة قال فيها :-

طار الكرى والنوم عيا يجيني واصبحت مثل اللي همومه تولاه

علم لفاني قمت اقلب يديني مثل الذي يصفق يمينه ويسراه

من بعدكم يا شيخ وانا حزيني يا حر فقد الشيخ يا ناس حراه

يا عين هلي الدمع لا تمنعيني ما احدِِ ترا مثله ولا فيه شرواه

يا شيخ لو تمضي عليك السنيني صيتك وفعلك حط لي بالعرب جاه

انت الجدي وسهيل جنبك يبيني نجمِِ ليا تاه الدليله تقداه

والموت واجب لازم انه يحيني على جميع الخلق في دار دنياه

وش لون عقبه تبصر الناس عيني وشلون تهنی دون شوفه ولقياه

والموت واجب لازم انه يحيني على جميع الخلق في دار دنياه

يالله يا عالم خفاي وكنيني في جنة الفردوس يا رب تجزاه

يذكر أنه تم أداء صلاة الميت على الشيخ الراحل، عصر اليوم، بحضور نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة.

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قصيدة
الديوان الملكي
الشيخ ناصر الشثري
سعود الشثري

التعليقات

أبوسعد الشايب
أبوسعد الشايب عدد التعليقات : 7
منذ 29 دقيقة
إنا لله وإنا إله راجعون
الله يغفرله ويرحمه ويجعل الجنة والفردوس الأعلى منزله

فلتصبر ولتحتسب ياشيخ ...
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129133
منذ 22 دقيقة
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاكم .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13317
منذ 8 دقائق
يالله يا عالم خفاي وكنيني في جنة الفردوس يا رب تجزاه

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أحدث التعليقات

احمد
فيه غرامة اهم ولاتوجد في النظام.اللي هي التسبب بحادث.مفروض اي شخص يتسبب بحادث والخطا منه يدفع مخالفة عشرة الاف ريال.لان كثير من الحوادث بالامكان...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
مبروك أخضرنا
د محمد ماجد بخش
تلهو لهوا يبدو بريئا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينك ..

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