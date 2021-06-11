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محظوظ الأسد في الضحيه سقطت بالوحل
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13305
منذ 5 دقائق
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
كان لموقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز دور واضح في استمرار مصر الحديثة وعودتها من جديد بعد أن كادت تمزق بواسطة الإخوان المسلمين وهذا الموقف...
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ياليت إن المستشاره .. دعمت كلامها بإيراد بعض الأفكار التي تقول عليها متطرفه حتى نعرفها .. ونحتاط منها .. نحن درسنا سنوات الإبتدائي والمتوسط...
د محمد ماجد بخش
أنا فهمت من المقطع إن هذه فعلا تستحق التكريم لأنها إما صنعت أخوها بصفعه أو هو إبنها ربما. لكن أجزم لك إنها قريبة له....
زائر
كل الاعراض ذي الطيور -----لكن ماقالوا تنتقل للناس
د محمد ماجد بخش
هم تكفيريون ومن الطبيعي قتل من يقف في طريقهم أو من يجدون على طريقهم نحو بسط النفوذ وتهجير الحشود
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