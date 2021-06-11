نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محظوظ الأسد في الضحيه سقطت بالوحل

منذ ساعة
580

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13305
منذ 5 دقائق
أرزاق

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كان لموقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز دور واضح في استمرار مصر الحديثة وعودتها من جديد بعد أن كادت تمزق بواسطة الإخوان المسلمين وهذا الموقف...
أبوخالد-أبها.
ياليت إن المستشاره .. دعمت كلامها بإيراد بعض الأفكار التي تقول عليها متطرفه حتى نعرفها .. ونحتاط منها .. نحن درسنا سنوات الإبتدائي والمتوسط...
د محمد ماجد بخش
أنا فهمت من المقطع إن هذه فعلا تستحق التكريم لأنها إما صنعت أخوها بصفعه أو هو إبنها ربما. لكن أجزم لك إنها قريبة له....
زائر
كل الاعراض ذي الطيور -----لكن ماقالوا تنتقل للناس
د محمد ماجد بخش
هم تكفيريون ومن الطبيعي قتل من يقف في طريقهم أو من يجدون على طريقهم نحو بسط النفوذ وتهجير الحشود

أخر الأخبار

فتاة تمارس التفحيط مع صديقتها
فتاة تمارس التفحيط مع صديقتها
منذ دقيقة 104
اشتباك حسين عبدالغني ومحمد نور في مباراة الاهلي والاتحاد
اشتباك حسين عبدالغني ومحمد نور في مباراة الاهلي والاتحاد
منذ دقيقتين 157
الحذر داخل البناشر
الحذر داخل البناشر
منذ دقيقتين 130
"سعود الشثري" يرثي والده بقصيدة مؤثرة
"سعود الشثري" يرثي والده بقصيدة مؤثرة
منذ 5 دقائق 1334
النصر يضع رشيد غزال بمقدمة خياراته و"مورا" بديلاً عنه حال تعثر المفاوضات
النصر يضع رشيد غزال بمقدمة خياراته و"مورا" بديلاً عنه حال تعثر المفاوضات
منذ 24 دقيقة 1453
استشاري:حالات الاكتئاب تفقد الإنسان 6 سنوات من حياته "فيديو"
استشاري:حالات الاكتئاب تفقد الإنسان 6 سنوات من حياته "فيديو"
منذ 35 دقيقة 1613
تجريد مراهق من ثيابه وضربه بوحشيّة في مكان عام بتونس
تجريد مراهق من ثيابه وضربه بوحشيّة في مكان عام بتونس
منذ 38 دقيقة 339
طالعه البر وذبحت الذبيحة بنفسها
طالعه البر وذبحت الذبيحة بنفسها
منذ ساعة 884
لماذا الكبدة النية خطيرة
لماذا الكبدة النية خطيرة
منذ ساعة 548
محظوظ الأسد في الضحيه سقطت بالوحل
محظوظ الأسد في الضحيه سقطت بالوحل
منذ ساعة 580