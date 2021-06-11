تجريد مراهق من ثيابه وضربه بوحشيّة في مكان عام بتونس

تونس (صدى):
تعرض مراهق يبلغ من العمر 15 عاما للاعتداء من قبل عناصر أمنية أمام أعين المارة في منطقة سيدي حسين في تونس.
وأثار نشر مقطع فيديو بالواقعة حالة من الغضب الشعبي، خاصة أن العناصر الأمنية جردت المراهق من ملابسه واعتدت عليه بالضرب بطريقة وحشية.
وعلقت وزارة الداخلية التونسية على الحادث مؤكدة أن الأخطاء الفردية للأمنيين لا تعكس التوجهات العامة لها، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق وإيقاف المعنيين بالحادثة عن العمل، بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ضدهم.
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمحاكمة من ثبت تورّطهم في الحادث، داعياً النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.
الجدير بالذكر أن ذلك الحادث جاء بالتزامن مع حالة الاحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي حسين الشعبية بعد انتشار خبر وفاة شاب آخر نتيجة التعذيب في مخفر أمني.