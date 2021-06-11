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تجريد مراهق من ثيابه وضربه بوحشيّة في مكان عام بتونس

منذ 38 دقيقة
339
تجريد مراهق من ثيابه وضربه بوحشيّة في مكان عام بتونس

تونس (صدى):
تعرض مراهق يبلغ من العمر 15 عاما للاعتداء من قبل عناصر أمنية أمام أعين المارة في منطقة سيدي حسين في تونس.

وأثار نشر مقطع فيديو بالواقعة حالة من الغضب الشعبي، خاصة أن العناصر الأمنية جردت المراهق من ملابسه واعتدت عليه بالضرب بطريقة وحشية.

وعلقت وزارة الداخلية التونسية على الحادث مؤكدة أن الأخطاء الفردية للأمنيين لا تعكس التوجهات العامة لها، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق وإيقاف المعنيين بالحادثة عن العمل، بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ضدهم.

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمحاكمة من ثبت تورّطهم في الحادث، داعياً النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.

الجدير بالذكر أن ذلك الحادث جاء بالتزامن مع حالة الاحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي حسين الشعبية بعد انتشار خبر وفاة شاب آخر نتيجة التعذيب في مخفر أمني.

 

وزارة الداخلية
تونس
تعذيب
منطقة سيدي حسين
الاتحاد العام التونسي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كان لموقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز دور واضح في استمرار مصر الحديثة وعودتها من جديد بعد أن كادت تمزق بواسطة الإخوان المسلمين وهذا الموقف...
أبوخالد-أبها.
ياليت إن المستشاره .. دعمت كلامها بإيراد بعض الأفكار التي تقول عليها متطرفه حتى نعرفها .. ونحتاط منها .. نحن درسنا سنوات الإبتدائي والمتوسط...
د محمد ماجد بخش
أنا فهمت من المقطع إن هذه فعلا تستحق التكريم لأنها إما صنعت أخوها بصفعه أو هو إبنها ربما. لكن أجزم لك إنها قريبة له....
زائر
كل الاعراض ذي الطيور -----لكن ماقالوا تنتقل للناس
د محمد ماجد بخش
هم تكفيريون ومن الطبيعي قتل من يقف في طريقهم أو من يجدون على طريقهم نحو بسط النفوذ وتهجير الحشود

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