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أسامة نقلي مشيدًا بلقاء ولي العهد بالسيسي : السعودية ومصر ماضي تليد وحاضر مشرق

منذ 50 دقيقة
2140
أسامة نقلي مشيدًا بلقاء ولي العهد بالسيسي : السعودية ومصر ماضي تليد وحاضر مشرق

القاهرة (صدى):
علق سفير المملكة في مصر، أسامة بن أحمد نقلي، على اللقاء الذي جمع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

وأكد السفير على حسابه بموقع "تويتر" أن المملكة ومصر ماضي تليد، وحاضر مشرق، ومستقبل زاهر بعون الله تعالى.

وكان اللقاء الذي جمع بين سمو ولي العهد والرئيس السيسي شهد بحث تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك.

يذكر أن اللقاء جاء لتعزيز العلاقات المتميزة التي تربط مصر والمملكة على المستويين الرسمي والشعبي.

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المملكة
عبدالفتاح السيسي
الأمير محمد بن سلمان
أسامة بن أحمد نقلي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13301
منذ 15 دقيقة
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