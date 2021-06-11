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مواطن يحذر من خطورة الشواحن المتنقلة

منذ 20 دقيقة
171

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كرموها
د محمد ماجد بخش
فاهمة الوضع
راي
الى وزرة الرياضه اقول اصل فتح التعاقد الاجنبي اكثر من لاعبين2 فقط مصيبه يتحملها من وافق عليها وهذا سبب الديون ارحمو حالكم وشوف الحل...
السسمم
اما الشايب قاطع ظهرة المشور للمعاينة
adel
اعطيوهم اكبر من حجمهم اهاذا السلق

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