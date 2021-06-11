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أستراليا تفوز على نيبال بثلاثية نظيفة وتتأهل إلى الآسيوية 

منذ 32 دقيقة
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أستراليا تفوز على نيبال بثلاثية نظيفة وتتأهل إلى الآسيوية 

وكالات (صدى):
فاز منتخب أستراليا بصدارة المجموعة والتأهل للدور النهائي بعد فوزه على نيبال 3-0، اليوم الجمعة على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأحرز ماثيو ليكي الهدف الأول لصالح أستراليا في الدقيقة6، بينما سجل الهدف الثاني لأستراليا اللاعب فران كاراسيتش في الدقيقة 38، ونجح اللاعب مارتن بويل في الدقيقة 57.

وتُلعب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء القادم 15 يونيو المقبل، حيث تلتقي أستراليا مع الأردن، والصين تايبيه مع أستراليا.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

 

دوري أبطال آسيا
أستراليا
نيبال
ماثيو ليكي

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