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مزارع "بن سلمان" من روافد السياحة في الطائف "صور"

منذ 27 دقيقة
1758
مزارع "بن سلمان" من روافد السياحة في الطائف "صور"

عبدالله الغامدي (صدى):
أبدع "سلمان بن جابر الطويرقي" صاحب مزارع "بن سلمان" للورد الطائفي في تحويل مزارعه إلى وجهه سياحية راقية تجمع بين الماضي الجميل والحاضر المشرق للسياحة الوطنية التي أصبحت صناعة.

ويقدم المشروع بعض الأكلات الشعبية الحجازية مثل "المله والسمن والعسل والدله والشاي"، والجميل في هذا المشروع هو أن الشاب هو الواقف على أقدامه، ويتولى مسؤولية الإشراف والتنظيم فيه.

والتقت صحيفة "صدى" بـ" الطويرقي"، الذي ذكر أن الطموح والآمال كبيرة لخدمة هذا الوطن في مجال السياحة.

وأضاف أن المنتجع يعمل على التطوير المستمر، وأخذ مقترحات الزوار والزبائن بعين الاعتبار، لافتا إلى أنه زين المكان بديكورات خشبية كلاسيكية، وسيارات كلاسيكية، أعطت المكان لمحة من الجمال.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يقدم خدمات للسياح، منها التنزه وتقديم المأكولات والمشروبات المتنوعة.

 

السياحة
الطائف
مزارع بن سلمان
مشروع بن سلمان
سلمان بن جابر الطويرقي

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أحدث التعليقات

السسمم
اما الشايب قاطع ظهرة المشور للمعاينة
adel
اعطيوهم اكبر من حجمهم اهاذا السلق
د محمد ماجد بخش
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