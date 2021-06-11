نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزارة الدفاع تطرح عدد من الوظائف في القوات البرية الملكية

منذ ساعة
2022
وزارة الدفاع تطرح عدد من الوظائف في القوات البرية الملكية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن طرح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية "سلاح الإشارة" عدد من الوظائف، والتي ترغب بشغلها بعدد من المواطنين الحاصلين على المؤهلات المناسبة لسد حاجة الإدارة.

وأضافت أنه يمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت هنا، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد القادم، ولمدة أسبوع.

واشترطت على المتقدم لوظيفة "مهندس اتصالات" أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة تخصص "اتصالات"، ولا يقل عن ممتاز، ويفضل من لديه خبرة، واجتياز المقابلة الشخصية.

كما اشترطت على المتقدم لشغل وظيفة " فني كهرباء لوحات وتحكم" أن يكون حاصل على دبلوم كلية التقنية "تخصص كهرباء"، ولا يقل عن ممتاز، ويفضل من لديه خبرة في اللوحات الالكترونية والمحولات واجتياز المقابلة الشخصية.

وتضمنت شروط وظيفة "فني اتصالات"، أن يكون حاصل على دبلوم كلية التقنية أو الاتصالات "تخصص اتصالات"، وتقدير لا يقل عن جيد جدًا، ويفضل وجود خبرة في أجهزة الميكروويف، أو الاتصالات الفضائية، واختيار المقابلة الشخصية.

وشملت شروط وظيفة "فني شبكات حاسب آلى" أن يكون حاصل على درجة دبلوم كلية التقنية أو الاتصالات "تخصص إدارة أنظمة شبكات"، وتقدير لا يقل عن جيد اختيار المقابلة الشخصية، بينما تضمنت شروط وظيفة "مترجم" أن يكون حاصل على درجة بكالوريوس لغة إنجليزية وترجمة واجتياز المقابلة الشخصية.

 

وظائف
وزارة الدفاع
كهرباء
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
فني كهرباء

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

السسمم
اما الشايب قاطع ظهرة المشور للمعاينة
adel
اعطيوهم اكبر من حجمهم اهاذا السلق
د محمد ماجد بخش
يستطيع الجمهور - مستعد لدعم الملكي الأهلي بحاصل مؤلفي في springer = ٤٠٠ مليون
مسلم
تشليح الحائر
د محمد ماجد بخش
زارتنا السككك الحديدية

أخر الأخبار

مزارع "بن سلمان" من روافد السياحة في الطائف "صور"
مزارع "بن سلمان" من روافد السياحة في الطائف "صور"
منذ 26 دقيقة 1750
استرداد 1665م3 من الحطب المحلي وإغلاق 4 أحواش مخالفة في القصيم
استرداد 1665م3 من الحطب المحلي وإغلاق 4 أحواش مخالفة في القصيم
منذ 37 دقيقة 1515
الأهلي يعتزم تجديد عقد العويس وآل فتيل
الأهلي يعتزم تجديد عقد العويس وآل فتيل
منذ 42 دقيقة 1639
مغربية ترد على شاب طلب الزواج منها
مغربية ترد على شاب طلب الزواج منها
منذ 45 دقيقة 580
كل هذا خوف من ابرة اللقاح !
كل هذا خوف من ابرة اللقاح !
منذ 46 دقيقة 549
الشرطي في موقف لا يحسد عليه
الشرطي في موقف لا يحسد عليه
منذ 46 دقيقة 327
وزارة الدفاع تطرح عدد من الوظائف في القوات البرية الملكية
وزارة الدفاع تطرح عدد من الوظائف في القوات البرية الملكية
منذ ساعة 2022
"صحة القصيم": عودة العمل إلى طبيعته في مستشفى الملك سعود بعنيزة بعد تعرضه لحريق مفاجئ
"صحة القصيم": عودة العمل إلى طبيعته في مستشفى الملك سعود بعنيزة بعد تعرضه لحريق مفاجئ
منذ ساعة 2146
سعودية الحب
سعودية الحب
منذ ساعة 358
بجانب كل إمرأة ناجحة رجل..
بجانب كل إمرأة ناجحة رجل..
منذ ساعة 287