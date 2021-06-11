وزارة الدفاع تطرح عدد من الوظائف في القوات البرية الملكية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن طرح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية "سلاح الإشارة" عدد من الوظائف، والتي ترغب بشغلها بعدد من المواطنين الحاصلين على المؤهلات المناسبة لسد حاجة الإدارة.
وأضافت أنه يمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت هنا، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد القادم، ولمدة أسبوع.
واشترطت على المتقدم لوظيفة "مهندس اتصالات" أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة تخصص "اتصالات"، ولا يقل عن ممتاز، ويفضل من لديه خبرة، واجتياز المقابلة الشخصية.
كما اشترطت على المتقدم لشغل وظيفة " فني كهرباء لوحات وتحكم" أن يكون حاصل على دبلوم كلية التقنية "تخصص كهرباء"، ولا يقل عن ممتاز، ويفضل من لديه خبرة في اللوحات الالكترونية والمحولات واجتياز المقابلة الشخصية.
وتضمنت شروط وظيفة "فني اتصالات"، أن يكون حاصل على دبلوم كلية التقنية أو الاتصالات "تخصص اتصالات"، وتقدير لا يقل عن جيد جدًا، ويفضل وجود خبرة في أجهزة الميكروويف، أو الاتصالات الفضائية، واختيار المقابلة الشخصية.
وشملت شروط وظيفة "فني شبكات حاسب آلى" أن يكون حاصل على درجة دبلوم كلية التقنية أو الاتصالات "تخصص إدارة أنظمة شبكات"، وتقدير لا يقل عن جيد اختيار المقابلة الشخصية، بينما تضمنت شروط وظيفة "مترجم" أن يكون حاصل على درجة بكالوريوس لغة إنجليزية وترجمة واجتياز المقابلة الشخصية.