"صحة القصيم": عودة العمل إلى طبيعته في مستشفى الملك سعود بعنيزة بعد تعرضه لحريق مفاجئ 

يوسف الحميد (صدى):
أصدرت الشؤون الصحية بالقصيم بياناً، توضح فيه ملابسات الحريق الذي اندلع، اليوم بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة.
وقالت في البيان الذي نشرته:"عند تمام الساعة 12:15 مساءً من يوم الجمعة الموافق1442/11/1 هـ، تم الرصد والتفاعل مع حريق محدود في قسم الأشعة وفور وقوع الحريق باشرته فرقة الأمن والسلامة بالمنشأة وفرقة من الدفاع المدني".
وأوضحت أن إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي قامت بالتفاعل بحسب الخطط المعتمدة للطوارئ، وتم بحمد الله السيطرة على الحريق دون أي إصابات ولله الحمد ولا تأثر في تقديم الخدمات للمستفيدين وعودة العمل إلى طبيعته.
وأشارت إلى أنه جاري استكمال التحقيق من قبل الجهات المعنية لمعرفة المسببات ووضع التوصيات اللازمة.