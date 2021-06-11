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بجانب كل إمرأة ناجحة رجل..

منذ يومين
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عبير المدخلي
عبير المدخلي

(صدى):
يقولون " وراء كل رجل عظيم إمرأة " وها أنا أقول أنه بجانب كل إمرأة ناجحة رجل يسندها ويشجعها.

لايمكن للمرأة أن تستغني عن الرجل لأنه يمثل الأب والأخ والزوج والإبن وهوه مصدر للقوة والأمان بالنسبة لها.

ولكن ذلك كله يكون دون تعطيل مسيرتها في العمل وإتخاذ القرار المناسب لها وتحقيق أهدافها وطموحاتها.

الإسلام كرم المرأة ولكن السلوك والتصرفات الخاطئة التى تتعرض لها المرأة ناتجة عن التفسير الخاطئ لكتاب الله تعالى فيما يتعلق بالأحكام التى تخص المرأة وأغلبها من تقاليد معينة للتراث المجتمعي.

ويتصدر تلك المعتقدات" القوامة " وهي قوامة الرجل على المرأة من تسلط على كيان المرأة وأستخدام القوة والضرب على مر الزمان من أجل قهرها وإلزامها على طاعة كل أوامره ، والجهل للمفهوم الصحيح للقوامة وهوه الأنفاق والرعاية والأحتضان والأمان والأستقرار وتحقيق مطالب المرأة سواءً كانت أماً او أختاً او زوجةً او إبنة .

فعلى كل رجل أن يراجع أفكاره ومعتقداته الخاطئة عن المرأة وأن يخرجها من تحت عباءته ويقوم بتحريرها . لأنها كيان مستقل لها قناعاتها وحياتها الخاصة ولأنها إنسان مثلها مثله تماماً ، فلابد للرجل أن يشد بأزر المرأة ويدفعها إلى الأمام ويكون سنداً لها في حياتها ..

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13381
منذ يومين
١٠/١٠ كالمعتاد

عدا هذه الجملة

فعلى كل رجل أن يراجع أفكاره ومعتقداته الخاطئة عن المرأة وأن يخرجها من تحت عباءته ويقوم بتحريرها . لأنها كيان مستقل لها قناعاتها وحياتها الخاصة.

:قصة مستشار أوباما"

فيها الجواب.

هل رأيت قانون الإرث في نصف صفحة. إن قانون كامل راجع كل العلاقات بالعدل والمساواة والممارسات الفردية تمثل صاحبها والشرع يحاسبه ولا يدع لمتجاوز هفوة ولا يسمح له بتقصير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80822
منذ 10 دقائق
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80822
منذ 10 دقائق
مو لازم يكون ورا كل ناجح احد التوفيق من الله سبحانه

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